Türkiye Enerji İhtiyacını Azaltmak İçin Önemli Projeler Yürütüyor

Türkiye'nin dışarıdan enerji ithal etmesi ülke ekonomisi açısından büyük riskler taşıyor. Enerji Bakanlığı ise bu riski en aza indirmek için önemli adımlar attı.

Türkiye, enerji ihtiyacının çoğunu dışarıdan karşılayan bir ülke. Bu sebeple enerji giderleri oldukça yüksek. Türkiye'nin enerji kaynağının yetersiz olması, ekonomik olduğu kadar siyasi bir risk olarak da göze çarpıyor. Gaz ihraç eden ülkeler, zaman zaman vanaları kapatma tehdidiyle enerjiyi adeta silah olarak kullanıyor. Ancak bu riski bertaraf etmek için son yıllarda önemli adımlar atıldı. Türkiye, enerji güvenliğini sağlama almak için denizde ve karada önemli hamleler yaptı. Özelikle Tuz Gölü'nün altında da devasa bir proje yürütüldü.

İlk olarak denizdeki faaliyetlere bakıldığında; Türkiye'nin iki adet yüzer LNG gemisini yakın zamanda devreye aldığı göze çarpıyor. FSRU olarak da bilinen LNG gemileri ise sadece depolamaya değil dönüşüm LNG'yi gazlaştırmaya da yarıyor.

Söz konusu gemiler İzmir Aliağa ve Hatay Dörtyol'a konuşlandırıldı. İzmir'e konuşlandırılan gemi, Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi olma özelliğini taşıyor. Yıllık kapasitesi 5.3 milyon ton olan gemi, İzmir'e 2016 yılında yanaştı. Hatay Dörtyol'daki gemi ise çok daha büyük. Öyle ki, dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip yüzer LNG tesisi olduğu belirtiliyor.

Bu tesislerin ardından kış aylarının Türkiye'de kesintisiz geçmesi hedefleniyor. Ayrıca depolardaki fazla gazın ihraç edilmesi de bir başka seçenek olarak masada. Karada ise birçok doğalgaz santrali bulunuyor. Ancak gazla ile ilgili en çok dikkat çeken proje, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi Tesisi Tuz Gölü'ne 40 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı Beldesi yakınlarına açıldı. Şu an tam kapasite veremese de bir bölümü devreye alınmış durumda.

Proje toplamda 12 kuyudan oluşuyor. Depolama kapasitesi 1 milyar metreküp. Halihazırda 6 kuyu devreye alındı. Böylece 500 milyon metreküplük bir alanın kullanılabildiği belirtiliyor. Tüm kuyuların 2020 yılında devreye girmesi beklenirken, tesisin bu tarihten sonra Türkiye'deki şebekeye günlük 40 milyon metreküp gaz verebileceği ifade ediliyor.

Enerji alanındaki faaliyetler bunlardan ibaret değil. Hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleri devam ediyor. Faaliyetler özellikle Kıbrıs çevresinde yoğunlaşmış durumda. Öte yandan enerji çalışmaları gazdan ibaret değil. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde petrol arama çalışmaları yürütülüyor.