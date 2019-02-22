İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından "Türkiye Enerji Çözümleri Çalıştayı" Türkiye'den ve yurt dışından katılan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştay da bir konuşma yapan Kanada Ontario Institute of Technology (UOIT) Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, çalıştayın Türkiye için bir yol haritası olacağını söyledi.

Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji çözümleri getirmesi gerektiğini belirten Dinçer, ülke olarak enerji teknolojilerine hakim olmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin silah ve savunma sanayisindeki çalışmaları mükemmel bulduğunu söyleyen Dinçer, "Bu çalışmalar bana göre mükemmel hatta dahada arttırılması gerekiyor. Olayın sadece savunma boyutu değil, olayın enerji boyutu, tıp boyutu gibi bütün boyutlara taşınması ve bunların tamamen entegre boyutta ülkenin teknolojik kabiliyetlerini kazanacak şekilde birlikte çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA