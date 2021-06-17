Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İstanbul'daki yarışlarla başlayacak
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İstanbul'daki yarışlarla başlayacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İstanbul'daki yarışlarla başlayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul Sarıyer'de hafta sonu yapılacak yarışlarla başlayacağı duyuruldu.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul Sarıyer'de hafta sonu yapılacak yarışlarla başlayacağı duyuruldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Sarıyer Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış yarışı, 19-20 Haziran tarihlerinde Kilyos Motokros Park'ta gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle seyircisiz yapılacak yarışta sporcular, 19 Haziran Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurdaki sıralama turlarında ter dökecek.

Sporcular, 20 Haziran Pazar günü ise başta ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek.

Enduro tutkunları gün boyunca; E1, E2, E3, EGenç, EB, EC, EVeteran ve EKadın sınıflarında, ATV branşından da S1, S2 ve S3 (iki çeker) sınıflarında ödül kürsüsüne çıkmaya çalışacak.

Enduro ve ATV sezonunu uzun bir aradan sonra İstanbul'da açacaklarını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Sporcularımız doğal ortamda hem motosiklet hem de ATV ile mücadele edecek. İstanbul'un Karadeniz kıyısında başlayacağımız sezon için heyecanlıyız. Türkiye'de motosiklet kullanımı her geçen gün artıyor. Pandeminin etkisiyle ilgi ve kullanım katlanarak arttı. Hem genç hem de kadın motosiklet tutkunlarını Türkiye Şampiyonası'nda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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