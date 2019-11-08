Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

08.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:10
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı 'nın ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer Enduro Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenecek yarışlar, Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında organize edilecek.

Türkiye'nin en iyi endurocularını bir araya getirecek şampiyona, Kemer Enduro Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Serbest ve sıralama antrenmanları yarın ekstrem parkurunda yapılacak. Kuzdere Enduro Parkuru, 10 Kasım Pazar günü hem motosiklet, hem de ATV'lerin katılacağı zorlu bir mücadeleye sahne olacak.

Bu arada, yarışın startı da 10 Kasım Pazar günü, saat 13.00'te Kemer Saat Kulesi önünden verilecek.

Kaynak: AA
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