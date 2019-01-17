Türkiye- Endonezya Ticari İş Birliği Fırsatlara Kapı Aralayacak

MAHMUT ATANUR - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, "Güneydoğu Asya'nın en güçlü ekonomisine sahip Endonezya ve Avrasya'nın kilit noktası Türkiye'nin bir araya gelmesi ciddi anlamda ticari fırsatlar oluşturacaktır." dedi.

MÜSİAD "Ticaret Diplomasisi" ve teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Endonezya'ya ziyaret gerçekleştiren Uyar, Endonezya-Türkiye ticari ilişkileri ve MÜSİAD Endonezya Şubesi çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin bir araya gelerek ticari ilişki kurmasının dünyadaki birçok sorunu da çözeceğini ve tarafların kazanç sağlayacağını düşündüklerini belirten Uyar, "Güneydoğu Asya'nın en güçlü ekonomisine sahip Endonezya ve Avrasya'nın kilit noktası Türkiye'nin bir araya gelmesi ciddi anlamda ticari fırsatlar oluşturacaktır. Biz de MÜSİAD olarak Endonezya şubemizi açmaya karar verdik." diye konuştu.

MÜSİAD'ın Endonezya'daki açılış gayesinin, iki ülkenin ticari fırsatlarını tespit ederek üyelerle paylaşılması olduğunu vurgulayan Uyar, "Özellikle Endonezya'da, ciddi ticari fırsatlar var ve Türk şirketleri için burada enerji, savunma, gıda, ve makine alanında fırsatlar bulunuyor. Bunları Türkiye'deki üyelerimizle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz MÜSİAD 91 ülkede faaliyet gösteren Türkiye'nin sivil bir iş adamları derneği ve sermaye platformudur. Tabii açacağımız şubeyle Endonezyalı iş adamlarına 91 ülkede kurduğumuz ağı açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı hazırlanacak raporlarla iki ülke arasındaki ticari fırsatları birinci elden üyelerle paylaşılacağını söyleyen Uyar, çalışmalarla düşük olan ticaretin en kısa zamanda yükseltilerek iki ülkenin kazanç sağlamasını amaçladıklarının altını çizdi.

Şube açılışı nisandan önce

Nisan ayından önce MÜSİAD Endonezya Şubesinin faaliyete geçeceğini anlatan Uyar, şunları kaydetti:

"Şubemiz, Endonezyalı Müslüman iş adamları ve ve burada faaliyet gösteren Türk iş adamlarının bir araya gelerek oluşturacağı bir yapı olacak. Buradaki şubemize üye olacaklar. Bu üyelik sayesinde tüm dünyaya kapıları açacağız. Dünyadaki fırsatları buradaki iş adamları ile paylaşacağız. Kuzey Irak'taki bir ticari faaliyeti, otomatik olarak buradaki Endonezyalı iş adamları öğrenmiş olacak. Sadece Türkiye değil tüm dünyadaki ticari potansiyelleri burada MÜSİAD'a üye olan iş adamlarımıza bildirmiş olacağız. Tabi şöyle bir olanak da sağlayacak; Endonezyalı iş adamlarıyla MÜSİAD üyesi diğer iş adamlarının bir araya gelip bir ortak şirket kurmalarının da önünü açacağız. Bu şekilde dünyaya daha güçlü şekilde yayılmalarını sağlayacağız. Türkiye'nin özellikle Balkanlarda, Avrasya'da ve Orta Doğu'da ciddi anlamda birikimi var. Bu havzalara da Endonezyalı iş adamlarının açılmasını sağlayacağız."

Endonezya'dan tam destek

MÜSİAD heyeti olarak Ulusal Ekonomi ve Sanayi Komitesi (KEIN), Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası (KADIN), Genç İş Adamları Derneğinin (HIPMI) yanı sıra Cakarta Valisi Anies Baswedan ile görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Uyar, görüştükleri kişilerden MÜSİAD'ın buradaki varlığı konusunda tam destek aldıklarını ifade etti.

Uyar, MÜSİAD şubesinin açılışı hakkında görüştükleri yetkilileri bilgilendirdiklerini ve hedeflerinin de buradaki ticari organizasyonları MÜSİAD'a entegre etmek olduğunu dile getirdi.

MÜSİAD, Asya-Pasifik ve Latin Amerika'da genişleyecek

MÜSİAD'ın 2019'u "Asya Pasifik ve Latin Amerika Yılı" olarak belirlediğini dile getiren Uyar, "Asya- Pasifik'te Güney Kore, Vietnam ve Tayland'da şube çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu ülkelerde de faaliyetlerimizi en kısa zamanda başlatacağız. Latin Amerika'da da Brezilya, Meksika, Peru ve Kolombiya gibi ülkelerde şubeleşmeye gitmeyi planlıyoruz. Şu anda 91 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Endonezya 92. ülkedeki şubemiz olacak. İnşallah nisan ayında hedefimiz 100 ülkeye ulaşmak ve bu şekilde Türkiyemize, Türk iş insanlarına katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD'ın "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla tüm dünyaya yayılarak Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerinin daha iyi noktaya geleceğini düşündüklerini ifade eden Uyar, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023 hedefimize bu şekilde MÜSİAD'ın katkı sağlayacağına ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA