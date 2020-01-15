15.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:33

Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde 189 ülke arasında 59'uncu sırada yer alarak ilk kez 'en yüksek insani gelişme' kategorisine girdi. Türkiye bir önceki listede 'yüksek insani gelişme' kategorisinde yer almıştı.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılı verileri baz alınarak hazırlanan 'İnsani Gelişme Raporu 2019' İstanbul'da gerçekleştirilen programda yayımlandı.



Rapor; İnsani Gelişme Endeksi, Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi, Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ile Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksini içeriyor.



Ülkelerin resmi istatistik kurumlarından elde edilen veriler ışığında hazırlanan endeks, uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ile kabul edilebilir bir yaşam standardı gibi üç temel boyutta ortalama insani gelişme düzeyinin uzun vadeli takibi sonucunda oluşturuluyor.



Türkiye, 'En yüksek insani gelişme' kategorisinde



Yayımlanan rapora göre; Türkiye'nin 2018 yılında ki İnsani Gelişme Endeksi değeri 0,806 olarak hesaplandı. Bu değerle Türkiye, 189 ülke arasında 59'uncu oldu ve ilk kez "en yüksek insani gelişme" kategorisinde yer aldı. Türkiye bir önceki listede "yüksek insani gelişme" kategorisinde yer almıştı.



İnsani Gelişme Raporu'na göre Norveç ilk sırada



'İnsani Gelişme Raporu 2019'a göre Norveç en gelişmiş ülke olarak ilk sırada yer aldı ve zirvedeki yerini korudu. Norveç'i sırasıyla; İsviçre, İrlanda, Almanya ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi izledi.



Listenin en altındaki sıralama ise sırasıyla Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Güney Sudan ve Burundi şeklinde oluştu.



'İnsani Gelişme Raporu 2019'unun tanıtım sunumunu UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi yaptı.



Rapor ile ilgili bilgi veren Tomasi, "Rapor sosyoekonomik eşitsizlikleri üç boyutta irdeliyor. Gelirin ötesinde, ortalamaların ötesinde, bugünün ötesinde olmak üzere üç boyutta. Türkiye İnsani Gelişme Endeksi değeri 2018'de 0,806 olarak hesaplanmıştı. Bu değerle Türkiye, 189 ülke arasında 59'uncu oldu. Türkiye bu gelişmeyle ilk kez 'en yüksek insani gelişme' kategorisine girdi. Türkiye bir önceki listede 64'üncü olarak 'yüksek insani gelişme' kategorisinde yer almıştı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA