Türkiye En Çok Irak'tan Petrol İthal Etti

ABD'nin yaptırım kararı sonrasında Türkiye'nin İran'dan petrol ithalatı yarı yarıya azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, geçen yıl eylülde yüzde 32.45 olan İran'ın petrol ithalatındaki payı, bu yıl eylülde yüzde 19.05'e geriledi. İran'ın ilk sıradaki yerini bu yıl yüzde 32.45 payla Irak alırken, İran ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise yüzde 18.93'lük payla Rusya yer aldı.

İran'dan Türkiye'ye ham petrol ithalatı geçen yıl eylül ayında 1.2 milyon tondan 640 bin tona düştü. Aynı dönemde Irak'tan gelen petrol ise 429 bin tondan 1.09 milyon tona yükseldi.

Ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.27 azalarak 3 milyon 361 bin tona indi.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı da yüzde 11.81 azalışla 2 milyon 80 bin tona geriledi.

Eylülde Türkiye'nin doğalgaz ithalatı da yüzde 10.85 oranında azaldı. Ocak-eylül döneminde doğalgaz ithalatındaki düşüş yüzde 9.49 oldu. LNG ithalatında eylüldeki düşüş yüzde 28.43'e ulaşırken, LNG'nin doğalgaz ithalatındaki payı geçen yıl eylüldeki yüzde 12.18'lik orandan yüzde 9.78'e geriledi. Geçen yıl eylülde yüzde 57.65 olan Türkiye'nin doğalgaz ithalatındaki Rusya'nın payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 52.34'e gerilerken, Azerbaycan'ın payı yüzde 15.76'dan yüzde 22.83'e yükseldi. İran'ın payı ise yüzde 14.41'den yüzde 15.05'e yükseldi.