Türkiye en çok hangi dünya liderine güveniyor?
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Türkiye en çok hangi dünya liderine güveniyor?

Türkiye'de Putin'in "dünyada doğru işler yaptığına" güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken Trump için bu oran yüzde 11'de kaldı.

12.01.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:23
Türkiye en çok hangi dünya liderine güveniyor?

Pew Araştırma Merkezi'nin dünya çapında yaptığı liderlere güven araştırmasına göre 'de en çok güvenilen dünya lideri Rusya Devlet Başkanı , en az güvenilen ABD Devlet Başkanı Donald Trump.


Türkiye'de Putin'in "dünyada doğru işler yaptığına" güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken Trump için bu oran yüzde 11'de kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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