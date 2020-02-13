Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürlüğüne Nevzat Bayraktar atandı

13.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:26

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, genel müdürlük görevine Nevzat Bayraktar'ın atanmasına karar verildiğini bildirdi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin 11 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, genel müdürlük görevine Nevzat Bayraktar'ın atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Nevzat Bayraktar

Nevzat Bayraktar, 1969 yılında Bayburt'ta doğdu. 1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olması ardından 1993-1994 yılları arasında İngiltere'de Leeds Metropolitan Üniversitesi'nde İngilizce dil eğitimi aldı.

Bayraktar, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik belgesi ve Bağımsız Denetçi belgesine sahip. 1995 yılında Esbank'ta Dış İşlemler bölümünde yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra 1996 yılında Albaraka Türk Proje ve Pazarlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Bayraktar, 2003 yılında Merkez Şube'de İkinci Müdür 2010 yılında Merkez Şube Müdürü olması ardından bu görevi 2016 yılı sonuna kadar sürdürdü. 2017 yılı Ocak ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Bayraktar, Kurumsal Satış Müdürlüğü, Ticari Satış Müdürlüğü, Bireysel Satış Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri ve Şubelerden sorumludur.

Kaynak: AA