Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün'den Sosyal Güvenlik Haftası mesajı Açıklaması

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) korumanın bir görev olduğunu belirterek, "Çünkü o bizim çatımız.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) korumanın bir görev olduğunu belirterek, "Çünkü o bizim çatımız. Geçmişimiz kadar, geleceğimiz de bu çatının güçlü tutulmasına ve yaşatılmasına bağlı." ifadesini kullandı.

Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli ölçütlerinden birinin sosyal güvenlik hakları olduğunu vurguladı.

Bir ülkenin, sosyal güvenliği ne kadar gelişmişse, çalışan ve emeklilerin hakları ne kadar ilerideyse o düzeyde gelişmiş sayıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"SGK'yi korumak görevimiz, çünkü o bizim çatımız. Geçmişimiz kadar, geleceğimiz de bu çatının güçlü tutulmasına ve yaşatılmasına bağlı. Hem haklarımızı geliştirmek hem de sosyal güvenlik çatımızı korumak ve güçlendirmek zorundayız. Bu nedenle de sürekli uyarılarımızı yapmakta, özellikle kayıt dışı istihdamın önlenmesi için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. SGK yönetiminin de bu hassasiyet içinde olduklarını adımız gibi biliyoruz. Emeklilerimize bakışlarının nasıl olduğunu, haklarının geliştirilmesi yönündeki samimiyetlerini iyi biliyor ve hepsine de minnetlerimizi sunuyoruz."

"SGK yönetiminin özerk olması gerekiyor"

TÜED'in milyonlarca emekliyi SGK Yönetim Kurulunda temsil ettiğini vurgulayan Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumun rahat çalışabilmesi, imkanlarını geliştirebilmesi ve geleceğe dair projelerini hızla hayata geçirebilmesi için yıllardır Sosyal Güvenlik Kurumu yönetiminin özerk olması gerektiğini savunuyoruz. Kalkınma planlarımızda da yer alan bu öngörülerin bir an önce hayata geçirilebilmesi de en büyük beklentilerimiz arasında. Çağdaş sosyal güvenlik anlayışının gereği de budur. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün insanlarımızı kucaklayan SGK'mizin ve ona umutla, organik bağla bağlanmış olan emekli, dul ve yetimlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftası'nı gönülden kutluyor, SGK'nin ilelebet yaşamasını ve hizmetler sunmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım