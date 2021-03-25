Türkiye Elektronik Sporlar Ligi, ChallengerMode ile partnerliğini duyurdu
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Türkiye Elektronik Sporlar Ligi, ChallengerMode ile partnerliğini duyurdu

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Türkiye Elektronik Sporlar Ligi, ChallengerMode ile partnerliğini duyurdu

TESL ve ChallengerMode partnerlik anlaşması imzaladı.

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Türkiye Elektronik Sporlar Ligi, TESL resmi Instagram adresinden yaptığı duyuru ile ChallengerMode platformu ile partnerlik anlaşması yaptığını açıkladı.

TESL, yapacağı turnuvaları artık ChallengerMode platformu üzerinden düzenleyeceklerini söyledi.

Siz de 42 rekabetçi oyunun yer aldığı bu üye olarak gelecekte yapılacak turnuvalara katılabilirsiniz.

Challengermode nedir?

Challengermode, oyuncular, organizatörler ve oyun geliştiricileri dahil olmak üzere sektördeki tüm önemli paydaşlara çevrimiçi espor altyapısı sunan bir platform. İsveçli espor girişiminde turnuvalar düzenleyebilir, başka oyuncular ile eşleşebilir ve topluluklar oluşturabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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