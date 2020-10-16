"Türkiye, elektrik ihtiyacının tamamını güneşten sağlayabilir"
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"Türkiye, elektrik ihtiyacının tamamını güneşten sağlayabilir"

16.10.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:21

Türkiye'nin elektrik üretimi için toplam 93 Gigawatt Kurulu güce sahip olduğunu belirtilirken bu rakamın içinde güneş ve rüzgar enerjisinin payının 15 Gigawatt olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin elektrik üretimi için toplam 93 Gigawatt Kurulu güce sahip olduğunu belirtilirken bu rakamın içinde güneş ve rüzgar enerjisinin payının 15 Gigawatt olduğuna dikkat çekildi.

Enerji sektörüne ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor. ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, "Ülkemiz elektrik üretimi için toplam 93 Gigawatt kurulu güce sahip. Bu rakamın içerisinde güneş ve rüzgar enerjisinin payı 15 Gigawatt. Elektrik üretimimizin sadece yüzde 15'ini yenilebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliyoruz. Oysaki Türkiye, toplam elektrik ihtiyacının tamamını sadece güneşten bile sağlayabilecek ışınıma sahip ender ülkelerden biridir. Yapılan araştırmalarda Türkiye'nin Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) yöntemi ile üretilebileceği yıllık enerjinin 380 milyar kilowatt saat olduğu hesaplanmıştır. Bu kapasiteyi harekete geçirerek enerji ithalatı ve ona bağlı cari açık sorunumuzu çözebiliriz" bilgilerini paylaştı.

"Üretilen elektriğin fazlası satılabiliyor"

Son yıllarda Güneş Enerji Santrali (GES) kurulum maliyetlerinin düştüğüne dikkat çeken İlgin Eray, "Özellikle fabrika, hastane, okul, depo ev otopark gibi geniş çatı alanına sahip yerlerde kurulan güneş enerji sistemleri sayesinde güneşten elektrik üretilebiliyor ve tüketim fazlası satılabiliyor. Yatırımların ortalama amortisman süreleri 5 - 6 yıl gibi makul seviyelerde olduğu için bu konuya ilgili duyan yatırımcıların sayısı da günden güne artıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

'Türkiye, elektrik ihtiyacının tamamını güneşten sağlayabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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