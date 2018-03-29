Türkiye, Ekonomisiyle Tarih Yazmaya Devam Ediyor"

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Türkiye'nin 2017'yi yüzde 7,4'lük muhteşem bir büyüme oranı ile kapattığını ve Türk reel sektörünün tarih yazmaya devam ttiğini belirterek, "İnşaat sektörü 2017'de yüzde 8,9'luk büyüme ile Türkiye'nin büyümesini sırtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, jeopolitik kırılganlıklar, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu indirmesi ve pek çok belirsizliğe rağmen Türk reel sektörünün tarih yazmaya devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2017'yi yüzde 7,4'lük muhteşem bir büyüme oranı ile kapattığını aktaran Işık, bu başarının en önemli mimarlarından birisinin inşaat sektörü olduğunu vurguladı.

Işık, 2016'da zincirlenmiş hacim endeks bazında yüzde 5,4 büyüme gösteren inşaat sektörünün bu yıl yüzde 8,9'luk büyüme ile Türkiye'nin büyümesini sırtladığını belirterek, 2017'de kentsel dönüşüme yönelik yeni düzenlemeler, KDV düzenlemesi, tapu harcında yapılan indirim, yabancıların konut alımlarını teşvik eden düzenlemeler gibi pek çok uygulama ile inşaat sektörünün dinamik tutulmaya çalışıldığını aktardı.

Bu gelişmeler neticesinde inşaat sektörünün bu yıl kendisinden bekleneni fazlasıyla verdiğini belirten Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü çeyrekte yüzde 18,7'lik büyümeden sonra inşaat sektörünün 2017 yılının tamamında atılım gerçekleştireceğinin öncü göstergesi yapı ruhsatı sayılarıdır. 2017'nin tamamında verilen yapı ruhsatlarının bir önceki yılla karşılaştırdığımızda bina sayısı olarak yapı ruhsatı sayısında yüzde 16,2, yüz ölçümü bazında yüzde 31,8 artış meydana gelmiştir. Benzer bir yükseliş daire sayısı bazında da bir artış söz konusudur. 2017'de bina sayısı, yüz ölçüm ve daire sayısı olarak inşaat sektörü çok önemli bir ivme yakalamıştır. Bu başarıyı herkesin takdir etmesi gerekmektedir. Zira Türkiye'de inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin büyümesi, işsizliğin azaltılması açısından en kritik sektörlerin başında gelmektedir."

"İnşaat sektörü 2017'de büyük projeler üzerinde yoğunlaştı"

Işık, inşaat sektörünün 2017'de büyük projeler üzerinde yükselmiş göründüğüne dikkati çekerek, geçen yıl inşaat sektörüne ilişkin tüm göstergelerin pozitif olduğunu, sadece bina sayısı bazında yapı kullanma izin belge sayısında düşüş yaşandığını, çok katlı binaların tamamlandığını, buna karşılık daha az katlı binaların tamamlanmasında bir sorun olduğunu anlattı.

Diğer bir ifade ile küçük müteahhitlerin projelerini tamamlama noktasında istekli ya da yeterli görünmediğini vurgulayan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl Türkiye'de 452 bin yeni konut satışı gerçekleşmiştir. Bu rakam önceki senenin yüzde 4,8 üzerinde görülmektedir. 2018'de de inşaat sektörünün kendinden beklenen performansı hakkı ile yerine getirmesi için bankacılık kesiminin faizleri indirmesi gerekmektedir. TCMB verilerine göre yüzde 14,5'i geçen konut kredi faizinin bu yükselişinin durdurulamaması durumunda konut kredisi faizleri son yılların en yüksek değerine kısa bir süre içerisinde ulaşacaktır. Bu da yalnızca inşaat değil tüm sanayinin çarklarının yavaşlaması anlamına gelecektir."