Türkiye Ekonomisinin Yüzde 7,4 Büyümesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesine ilişkin, "Ülkemizin çevresindeki olumsuz gelişmelere karşılık 2017 yılı büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması, ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerlediğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hıdıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 büyümesinin geleceğe güvenle bakmayı sağladığını belirterek, ülke çevresindeki olumsuz gelişmelere karşılık 2017 yılı büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkmasının, ülkenin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösterdiğini ifade etti.

Geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 7,3'lük büyüme ve yıl genelindeki 7,4'lük büyümenin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Beyhan Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'yı oluşturan ana başlıklar incelendiğinde, sanayi sektörü yüzde 9,2, inşaat sektörü yüzde 8,9 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek-içecek faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmet sektörünün katma değeriyse yüzde 10,7 artış sağladı. Bu rakamlar ülkemizin her türlü zorluğa, çevresindeki olumsuz gelişmelere karşılık dimdik ayakta olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır."

Büyüme rakamlarında elde edilen başarının, Türkiye'nin her geçen gün ekonomik kalkınmasını sürdürdüğünü ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ortaya koyduğunu ifade eden Hıdıroğlu, "Ülkemiz, devletimizin teşvik ve destekleri, özel sektörün çabalarıyla büyümesini sürdürecek ve tüm hedeflerine ulaşacaktır." açıklamasında bulundu.

Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye'nin büyümesi ile Çin ve Hindistan'ı geride bırakarak önemli bir başarıya imza attığını ve OECD ülkeleri içinde İrlanda'dan sonra 2'nci büyüme oranına ulaşan ülke olduğunu da kaydetti.