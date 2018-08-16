Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Dursun Dağdelen, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir" dedi.

Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin uzun süredir devam eden ve geçen hafta itibarıyla şiddetlenen siyasi ve ekonomik bir spekülatif baskının altında olduğunu belirtti.



Türk milletinin el ele vererek bugünleri aşacağını vurgulayan Dağdelen, şunları söyledi:



"Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir. Hep birlikte, el ele verirsek ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edecek."



İş dünyası olarak her zaman Türkiye'nin haklı davasının destekçisi olduklarını dile getiren Dağdelen, "Bu 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün ekonomik devamıdır. Ekonomik olarak bizi çökertmek istediklerinin açıkça belirtisidir. Ama Türk milleti bu oyuna gelmeyecektir. Ben de şahsım olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz perşembe günü 'dolardan çıkın Türk lirasına geçin' dediği andan itibaren tüm dolar birikimlerimi Türk lirasına çevirdim. Bunu da Türkiye'de doları olan herkese örnek olması için yaptım. Bu krizi atlatmak için birlik ve beraberliğe ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Dağdelen, iş dünyasının üretime, ihracata, istihdama odaklanması gerektiğini belirterek, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak 10 yeni tesisin buna örnek olduğunu sözlerine ekledi.