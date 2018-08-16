MALATYA/KAHRAMANMARAŞ/ Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vatandaşlar, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdi.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstermek amacıyla OSB Müdürlüğü önünde "Zaman Üretim, İstihdam ve Birlik Zamanı" yazılı pankart açtı.

2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Çınar, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyümesini, güçlenmesini istemeyenler olduğunu söyledi.

Çınar, hayata geçirilen devasa projeleri çekemeyen emperyalist güçlerin, darbeyle yapamadıklarını ekonomik kuşatmayla yapabileceklerini sandıklarını ancak amaçlarına ulaşamayacaklarını kaydetti.

Türkiye'ye karşı girişilen düşmanca tutum, davranış ve kararlara karşı birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini ve bu kararlılığı tüm dünyaya göstereceklerini belirten Çınar, şöyle devam etti:

"Bu direnişimizle ülkemizin daha güçlü bir noktaya geleceğinden en ufak bir kuşkumuz yoktur. 2. Organize Sanayi Bölgesindeki iş adamları olarak, üreten, istihdam yaratan ekonomiye can veren bizler, binlerce kişilik istihdamla canla başla çalışıp ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizle tam bağımsız bir Türkiye için gayret edeceğimizi ifade ederken, üretecek, direnecek ve hep birlikte kazanacağız. Ferasetli olup dimdik durarak yolumuza devam edeceğiz. Biz sanayiciler olarak diyoruz ki ağaç dalında duran kuş, dalın kırılmasından korkmaz. Onun güvendiği ağacın dalı değil kendi kanatlarıdır. Bizler de Amerika'ya güvenip yola çıkmadık, bizler devletimize ve milletimize güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz."

Kahramanmaraş

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlattıkları kampanyayla, belediyenin sosyal tesis ve işletmelerinde ABD ürünlerini satmayacaklarını söyledi.

Güven, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısına destek verdiklerini belirtti.

Belediye sosyal işletmelerinde ABD kökenli ürünlerin hiçbirinin kullanılmayacağını ve satılmayacağına vurgulayan Güven, "Kapitalizm ve sömürünün en büyük sermayesi olan ürünlerin başında Coca Cola geliyor. Bundan sonra belediyede hiç bir şekilde bu ürünler bulunmayacak. Tüm halkımızın bize destek olacağına inanıyoruz. Bu milli bir mesele oldu ve halkımızın bu seferberliğe katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

Güven, açıklamasının ardından, Rabia Parkı'ndaki sosyal tesiste bulunan buzdolabını boşalttı, yerlerine yerli ürünlerin bırakılmasını istedi.

Gaziantep

Gaziantep'in Araban ilçesindeki meslek yüksek yüksekokulunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Vakkas Altun, maaşının bir kısmını ekonomiye destek için devlete bağışladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulunda özel güvenlik görevlisi, evli ve 4 çocuk babası Vakkas Altun (46), piyasalara yapılan spekülatif atağa karşı ülkesine destek olmak istedi.

Bin 800 lira olan maaşını bankadan çeken Altun, bin lirasını Araban Mal Müdürlüğü veznesine giderek Hazine hesabına yatırdı.

Gazetecilere açıklama yapan Altun, bir Türk vatandaşı olarak ülkesinin sıkıntılı olduğu bugünlerde imkanlarını zorlayarak elinden gelen desteği vermek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Maaşımın bir bölümünü devletime bağışlayarak destekte bulunmak istedim. Bu ülke şimdiye kadar çok badireler atlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişini hazmedemeyenlere karşı benim de imkanım dahilinde katkım olsun istedim. Her alanda gelişen ve büyüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini hedef alan bu spekülatif atağa karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu destekliyorum. ya hep, ya hiç. Türk milleti, yıllardır bağımsızlığı için savaşan bir millettir, gerekirse yine savaşır. Ben devletimi seviyorum. Ayrıca devletimizi sevmemiz dinimizin de bir emri. Türkiye batarsa hepimiz batarız, Türkiye varsa hepimiz varız. Başka Türkiye yok. O yüzden vatanımıza sahip çıkmalıyız. Tüm iş adamlarımızın da bu konuda elini taşın altına koymalarını istiyorum. Vatansızlığın ne olduğunu hala vatanımızda bizimle birlikte yaşayan Suriyelilerden görüyoruz. Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın."