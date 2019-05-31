Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre GSYH tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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