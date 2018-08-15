Türkiye Ekonomisi İçin Sektör Sanayicileri Atağa Kalkacak"

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BiYOSAD) Genel Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, yeni dönemde Türkiye ekonomisi için sektör sanayicilerinin atağa kalkacağını belirtti.

BİYOSAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ve akabinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini genişlettiği "katma değer" vurgulu yeni ekonomi modeliyle üretimde farklı bir devre geçiş yapılacağını bildirdi.

Ellerinin taşın altında olduğu mesajını veren Varlıbaş, biyoteknoloji KOBİ'lerinin yerli üretim seferberliğinde büyük rol üstleneceğini kaydetti. Varlıbaş, "Bu ekonomik saldırıyı biyoteknoloji alanında katma değer üreterek yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Varlıbaş, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartların daha da iyileştirilmesi, üreticinin, yatırımcının ve sanayiye gönül verenlerin spekülatif ataklardan minimum oranda etkilenmesi için biyoteknoloji sanayicileri olarak nitelikli üretim seferberliğine dört koldan ve canıgönülden destek vereceklerini bildirdi.

Yeni dönemde Türkiye ekonomisi için sektör sanayicilerinin atağa kalkacağını belirten Varlıbaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önemle vurguladığı katma değeri yüksek, ithalatı engelleyici, ihracatı artırıcı ve cari açığı azaltıcı sektörlerin başında gelen biyoteknoloji alanında ezberleri bozacaklarını belirtti.

BİYOSAD olarak sonuna kadar hükümetin yanında yer aldıklarını bildiren Varlıbaş, "Köklü, kalıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak için faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dövizin yükselişinin hem sanayiciye hem de ekonominin yol gösterici aktörlerine tedirginlik verdiğini ancak devletin, üreticinin gönlüne "katma değerli üretim" sözüyle su serptiğini belirten Varlıbaş, bu yeni periyodun seferberlik olduğunu ve paydaşlar olarak sorumluluk almanın büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Biyoteknoloji sektörünü katma değerde söz sahibi yapacağız ve sektörün de katkısıyla bu darboğazı aşacağız. BİYOSAD Yönetim Kurulu olarak aldığımız kararla, biyoteknoloji özel sektörünün elini taşın altına koymasını sağlayacağız. İlgili tüm paydaşları da içine alan büyük bir oluşumun kıvılcımını ateşliyoruz. Türkiye, genç ve eğitimli nüfusu yüksek olan büyük bir ülkedir. Uzun vadede ülkemiz kazanacaktır. Tüm üyelerimizle beraber yatırım yapma kararı aldık. Katma değeri yüksek ürünler üretmek için kolları sıvadık ve cesaretimizle ekonomimize can suyu olacak çalışmalarımızın startını verdik."