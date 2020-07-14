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Türkiye ekonomisi FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaralarını hızlı sardı (2)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedildiğini belirtti.

Türkiye ekonomisi FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaralarını hızlı sardı (2)
14.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:09

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedildiğini belirtti.

Kaan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini, aradan geçen zamana rağmen hala ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınadıklarını, dünyanın gözleri önünde demokrasi katlinin yaşandığını ifade etti.

Tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk Milletinin verdiğini, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilediğini dile getiren Kaan, MÜSİAD'ın her zaman ve her koşulda milli iradeden yana tavır aldığını vurguladı.

Kaan, "15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz saatler geçmişken, tavrını, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıkça ortaya koyan MÜSİAD, devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıklamıştır. Yine çok kısa zaman içinde, bu hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücüyle çalışmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki vatan, bahanelerle savunulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise FETÖ'nün hain darbe girişimiyle Türkiye'nin demokrasi ve milli bütünlüğüne göz diktiğini belirterek, devletin ve milletin tek vücut halinde verdiği mücadeleyle saldırının üstesinden gelindiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin, ülke ekonomisi üzerinde etkileri olduğunu ifade eden Olpak, "Özellikle yurt dışında Türkiye'nin algısını, manipülatif haberler ve spekülasyonla bozmaya çalışan bir yapıya karşı mücadele verdik. Ülkemizin yükselişini ve ekonomik istikrarını bozmaya çalıştılar. Bu dönemde izlenen kara propaganda neticesinde bir süreliğine turizm gelirlerimizde düşüş yaşanırken, CDS primlerimiz yükseldi ve hatta bazı uluslararası derecelendirme kuruluşları ise haksız yere ülkemizin notunu düşürdü." diye konuştu.

Darbe girişiminin reel sektör üzerinde ciddi etki yaratmadığına işaret Olpak, ancak finansal piyasalar açısından ülkeden sermaye çıkışı ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesi yoluyla nispeten girişimin olumsuzluklar meydana getirdiğini dile getirdi.

Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Güçlü Türkiye' ve '2023 hedefleri' doğrultusunda hem devletimiz hem de Türk iş dünyamız, ne yatırımda ne de üretimde asla hız kesmedi. 2018 yılında yaşanan ve ülkemizin makroekonomik gerçekleriyle örtüşemeyen kur hareketliliğinden bile güçlenerek çıkmayı bildik. 2018 ve 2019 yıllarında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek dış ticaret rakamlarına ulaştık.

Türkiye, başka hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde hızlı bir toparlanma sürecine girerek yaralarını sarmayı başardı. Krizler karşısındaki tecrübemiz, sürece hızla adapte olan proaktif yapımız sayesinde ülkemiz son 10 yıldır her sene pozitif büyüme ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer ülkemizin, özellikle yeni normal dönemde de küresel ticaretteki yükselişini sürdüreceğine eminiz."

- "Darbe girişimi sonrasında ekonomi üzerindeki oyunlar doğru tespit edildi"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise darbe girişimin başarısız olmasıyla başta FETÖ üyeleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının harekete geçtiğini belirtti.

Fırsattan yararlanmak isteyen Standard&Poor's, Moody's ve Fitch gibi kuruluşların Türkiye'nin kredi notunu indirdiğini, Türkiye ekonomisine ilişkin kötü senaryolar üretmek yöntemiyle ekonomiyi direk hedef aldıklarını anlatan Aydın, "Türkiye, FETÖ'nün kara propagandaları, kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları ile riskli bir ülke olarak gösterilmeye çalışıldı. Amaçları yabancı sermaye girişini engellemek, mevcut sermayeyi de kaçırarak ülkede ekonomik bir kaos ortamı oluşturmaktı. Kısa vadede bu çabalar etki oldu. Enflasyon ve faiz oranları arttı, istihdam verileri bozuldu ve büyüme rakamlarında yavaşlama yaşanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Aydın, FETÖ yönlendirmeleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının büyük uğraşılarına rağmen ülkenin kriz ortamına sokulamadığını söyledi.

Devletin, yerinde adımlarıyla ekonomi üzerinde oynanan oyunları bozduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bunda darbenin bastırılmasının hemen ardından alınmış olan tedbirlerin de büyük faydaları oldu. Merkez Bankası ve bankalar, halkımızın taleplerine cevap verebilecek bir rol alarak, güvensizlik ortamına geçit vermedi. Finansal piyasalarda olası yaşanabilecek kur artışlarının ve Borsa İstanbul'da ortaya çıkması muhtemel kayıpların da önüne geçmiş oldu.

Bankalara güven sağlandı, finansa erişim noktasında sıkıntı yaşanmadı ve halkın ekonomiye olan güveni tesis edilmiş oldu. Darbe girişimi sonrasında ekonomi üzerine oynanmaya çalışılan oyunların doğru tespit edildi ve yerinde alınan tedbirlerle bu oyuna müsaade edilmedi."

Aydın, hükümetin, bankalar, sermaye piyasaları ve ekonominin tüm paydaşları ile koordineli bir şekilde çalışarak süreci iyi ve yerinde yönettiğini sözlerine ekledi.

- "15 Temmuz ile devletin yerlileşme politikası hız kazandı"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de hain darbe girişiminden ticaretin ve ekonominin etkilenmemesi için iş dünyası temsilcilerinin önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Gelinen noktada, tüm bu çabaların karşılığının alındığını dile getiren Pelister, "Bunu ihracat rakamlarımızda da görüyoruz. Ekonomimiz, 2016 yılından sonra hızla toparlanarak 2017 yılı itibarıyla ihracat rekorları kırmaya başladı. Kimya sektörümüz de bu büyük başarıda çok önemli bir role sahip. Sektörümüzün ihracatı 2017 yılından beri yükselmeye devam ediyor. Sektörümüz, geçen yıl 20,6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek ihracatını yaparak rekor kırdı. Yüzde 18'in üzerinde büyüdü ve Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü oldu." diye konuştu.

Pelister, 15 Temmuz ile devletin yerlileşme politikasının hız kazandığını belirtti.

- "Azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise 15 Temmuz gecesinde tek yürek olarak ülkenin milli iradesine, demokrasiye ve bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan saldırıyı birlik ve beraberlik içinde gereken karşılığın verildiğini belirterek, "İş dünyası olarak bizler, o dönem ülkemize duyduğumuz sorumluluk bilinciyle nasıl ki üretime devam ettiysek, bundan sonra da Türkiye'nin gelecek hedeflerimize ulaşma yolunda aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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