Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Edecek"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "2019 yılında Türkiye ekonomisi, yavaş fakat istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir. İş insanları olarak bu dönem içerisinde elde edilen rakamları olumlu karşılıyoruz." dedi.

Kaan, MÜSİAD tarafından "Vizyoner Anadolu Buluşmaları" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen 101. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının gala yemeğine katıldı.

Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak hareketli ve zorlu günlerden geçtiğini dile getiren Kaan, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı yaptığımız gözlemler, tespitler sahici ve reel oluyor. Burada iki gün boyunca bu gözlemlerimizi, mevcut sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi etraflıca konuşacağız. 2018, bilhassa ikinci yarısı itibarıyla Türkiye ekonomisi için oldukça zor bir dönem olarak geride kaldı. Bu yıl, ülkelerin, hükümetlerin sınandığı bir yıl olarak da tarihteki yerini aldı. Ayrıca ticaret savaşı diye yeni bir kavram daha öğrendik. Bu çetin tabloda Türkiye, küresel ekonomi ve politika bağlamında zor bir yıl olması beklenen 2019 öncesinde kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatmayı başardı. Özellikle de MÜSİAD olarak biz, pek çok saldırılarda mağdur olduk. Ama Ağustos 2018 yılındaki saldırı, bugüne kadar Türkiye'ye yapılan en büyük saldırıdır. Bizi zaten savaşarak yıkmayacaklarını biliyorlar. Ama biz, bu saldırıları Cumhurbaşkanımızın, hükumetimizin sayesinde yeni ekonomi paketiyle hedeflenen 2018 yılı sonu rakamını tutturarak bertaraf ettik."

Kaan, Türkiye ekonomisinin son dönemde yüzde 3 küçüldüğünü, ancak yıl bazında ise yapılan tüm saldırılara rağmen yüzde 2,6 büyüdüğünü vurguladı.

Üç aşamadan oluşan Yeni Ekonomi Programı'nın dengelenme sürecinin içerisinde olduklarını aktaran Kaan, "2018'in son çeyreği itibarıyla test ettiğimiz dip noktasının geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan 2019 yılında Türkiye ekonomisi yavaş fakat istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir. İş insanları olarak bu dönem içerisinde elde edilen rakamları olumlu karşılıyoruz. Bu zorlu dönemden, bu sonuçlarla geçiyor olması, Türkiye ekonomisinin sağlam temellerde yükseldiğini bir kere daha kanıtlıyor." diye konuştu.

-"MÜSİAD'ın bölgesel kalkınmadaki rolü, kilit noktadadır"

Kaan, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli rol oynadığını belirterek, bu noktada MÜSİAD'a büyük görev düştüğünü ifade etti.

MÜSİAD'ın, diğer STK'lardan farklı olarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağladığına değinen Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD, geniş teşkilat ağı sayesinde mikro verilere doğrudan ulaşıyor. Bölgesel kalkınmada, mikro ve makro verilerin birlikte elde edilebilmesi büyük bir avantajdır.

Biz, mikro bilgiyi tabandan doğrudan alarak işleyebilen tek STK'yız ve farkımız bu noktada. Dolayısıyla, MÜSİAD'ın bölgesel kalkınmadaki rolü kilit noktadadır."

Programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammed Güven, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA