Türkiye ekonomisi büyüdükçe, depremin ekonomi üzerindeki riski de büyüyor

16.08.2019 11:16

KOBİ'lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler' raporunda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 30 binden fazla işletmenin zarar gördüğü ve ekonomik kaybın bugünün parasıyla 200 Milyar TL düzeyinde olduğu vurgulanırken, geçtiğimiz 20 yılda Türkiye ekonomisindeki büyümeye paralel olarak olası bir depremin ekonomi üzerindeki vurucu etkisinin de büyüdüğüne dikkat çekildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan Connected Business initiative (CBi) Türkiye Platformu tarafından hazırlanan 'KOBİ'lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler' Raporu, 17 Ağustos'un 20. yıldönümünde kamuoyuyla paylaşıldı.

Marmara Depremi'nin ekonomiye bilançosu: 200 milyar TL zarar

Raporda; yeni dünya düzeninde yeni risklere karşı özel sektörün, mevcut durumu analiz edildi ve geleceğe dair stratejik öncelikler ile adımlar sıralandı. Rapora göre 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden büyük fabrikalar kadar ülkenin ve bölgenin bel kemiğini oluşturan KOBİ'ler etkilendi. Türkiye sanayisini kalbinden vuran depremde 30 binden fazla işletme zarar gördü ve bugünün parasıyla 200 Milyar TL düzeyinde zarar oluştu. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden bu yana yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak can güvenliğinin sağlanmasına yönelik olduğunun belirtildiği rapora göre, firmalarda iş sürekliliğinin sağlanması ve ekonomik kayıpların azaltılması yönünde ise halen yapılması gereken çok şey var. Çünkü son 20 yılda, olası bir depremin ekonomi üzerinde yaratacağı risk, Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel bir şekilde arttı.

Uzun vadeli rekabet gücü ve başarı için özel sektör dayanıklılıkla ilgili yatırımlara yönelmeli

Rapora göre özellikle KOBİ'lerin en çok etkilendiği fiziksel tesis, ekipman, iş gücü, tedarik zinciri ve altyapı hizmetleri alanlarında işletmelerin hem potansiyel risklere hazırlıklı olmasının sağlanması hem de olası etkilerde toparlanma sürelerinin hızlandırılması, doğal afetlerin Türkiye ekonomisinde yaratacağı riskin azaltılmasında kritik önem taşıyor. Ancak Türkiye'de halen doğal afet ve kriz durumlarında devlet desteği bekleniyor. Halbuki ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerine dahil olmak için işletmelerin artık yalnızca kendi operasyonel dayanıklılıklarına odaklanmadıklarının; kentsel iklim dayanıklılığını artırma yükünü kamuyla birlikte omuzlayarak, kendi pazarlarına ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığına yatırım yapmaya başladıklarının belirtildiği raporda, "Türkiye'de de bu algının değişmesi, özel sektör başta olmak üzere tüm paydaşların kendi riskini sahiplenmesi ve üzerine çalışması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dayanıklılıkla ilgili yatırımlar ve stratejik ortaklıklar uzun süreli rekabet gücü ve başarının anahtarıdır. Bu kapsamda özel sektörün dayanıklılık algısının 'paylaşılan sorumluluk' yönünde evrilmesi en önemli önceliklerden biri olarak görülmektedir" görüşlerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA