Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
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Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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