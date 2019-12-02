Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com