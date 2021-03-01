Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü. Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 8 bin 599 dolar seviyesinde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Bu verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 büyüdü. Ekonomi 2020 yılının son üç ayını kapsayan yılın dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,9 büyüdü.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme verisinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak" ifadelerini kullandı.

Kişi başına GSYH 8 bin 599 dolar

TÜİK verilerine göre 2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 bin 537 TL, ABD doları cinsinden 8 bin 599 olarak hesaplandı.

Büyüme verisinde finans ve sigorta faaliyetlerinde 2020 yılında yaşanan yüzde 21,4 artış dikkat çekti. Finans sektörünü yüzde 13,7 ile bilgi ve iletişim faaliyetleri, yüzde 4,8 ile tarım sektörü, yüzde 2,8 ile kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri izledi.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 56,4 oldu.

2020 yılında bir önceki yıla göre mal ve hizmet ithalatı yüzde 7,4 arttı, ihracatı ise yüzde 15,4 azaldı.

DW/SSB, JD

(c)?

Kaynak: Deutsche Welle