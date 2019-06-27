Türkiye 'eğitimde veya istihdamda olmayan' genç nüfus oranında Avrupa'da ikinci

Türkiye'de son dönemde artan işsizlik oranlarında genç nüfus önemli bir yer tutuyor. Kuzey Makedonya'dan sonra Türkiye Avrupa'da "eğitimde veya istihdamda olmayan" genç nüfus oranında en yüksek ikinci yüzdeye sahip.

Buna göre Türkiye'de 20-34 yaş arasındakilerin yüzde 33,2'si "eğitimde veya istihdamda değil". Türkiye'de genç kadınlarda bu oran yüzde 51,5'e kadar çıktı. AB ortalaması ise yüzde 20,9. Euronews.com'da Görüntüle