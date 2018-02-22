Türkiye-Ecowas Ekonomi ve İş Forumu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin ECOWAS ile işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde siyasi bir irade ortaya koyduklarını belirterek, "Ticaret ve Yatırım İşbirliği anlaşmasıyla Türkiye ve ECOWAS arasında ticari ve ekonomik ilişkileri en üst düzeyde ve her yönüyle ele alınacak bir komisyonun da kurulması sağlanacak ve daha sistematik ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş olacağız." dedi.

Türkiye-Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Türkiye-ECOWAS Ticaret ve Yatırım İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Zeybekci, imza töreninde yaptığı konuşmada, Ekonomi Bakanlığı ve ECOWAS işbirliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda son derece faydalı, verimli ve sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantı sürecinde Türkiye ve ECOWAS tarafından 500'ün üzerinde iş dünyası temsilcisinin bir araya geldiği aktaran Zeybekci, Forum sırasında ECOWAS Sanayi ve Ticaret Komiseri Kalilou Traore, üyesi 15 ülkeden bakanlar ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını anlattı.

Zeybekci, Forumda binin üzerinde de ikili görüşme yapıldığına dikkati çekerek, "Bu toplantı vesilesiyle bölge ile işbirliğimizin derinleştirilmesi yönünde siyasi irade ortaya koyduk. Türkiye olarak bizim bölgeye olan ilgimizi projelerle ve somut önerilerle destekledik." diye konuştu.

Forum kapsamında ticaretin adil ve dengeli bir şekilde geliştirilmesini de ele aldıklarını belirten Zeybekci, Türkiye ile ECOWAS arasında mal, hizmet, insan, finansman ve paranın serbestçe dolaşımını sağlayacak bir Serbest Ticaret Anlaşması için hareket edilmesi yönünde mutabık kaldıklarını söyledi.

"Üç konuda ortak mutabakatımız oldu"

Zeybekci, böyle bir adım atılmadan önce bunun etki değerlendirmesini görmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir; ECOWAS ve Türkiye arasında ortak komisyon kurulması, iki; bu ortak komisyonun marifetiyle bir etki değerlendirmesi yapılması, üç; ECOWAS ve Türkiye arasındaki bu etkinliği uygun görülecek periyodlar halinde en üst düzeyde katılımların olduğu, ECOWAS başkanlığı ve ülkemizi temsilen de gerektiğinde Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın da katıldığı ama daha teknik çalışma anlamında bakanlık seviyesinde ve beraberinde iş dünyasının da bir araya geldiği, sektörler ve şirketler bazında eşleştirmelerin olduğu bir iş forumu, toplantılar ve zirvenin her yıl yapılması, bu üç konu üzerinde ortak mutabakatımız oldu. Bunu da önümüzdeki dönemde yerine getireceğiz ve karşılık teknik heyetlerimiz çalışmaya devam edecek."

Zeybekci, toplantıda bölgenin ihtiyaç duyduğu konulara da dikkat ettiklerine işaret ederek, altyapı ve finansman yetersizliğiyle barter denilen karşılıklı mal ticareti konularının da konuşulduğunu dile getirdi.

Türk yatırımlarının bölgede nasıl arttırılabileceğine de toplantıda değindiklerini aktaran Zeybekci, "Türk bankalarının bölge ülkelerinde bankacılık faaliyetlerinde bulunmasıyla ilgili, tasarruf bankalarının yani mevduat bankacılığının oralarda faaliyet göstermesini konuştuk. Türk Eximbank'ın bölgeyle olan ilişkilerimizde nasıl öncü olabileceğini, projeler, ihracat ve ithalatın finansmanıyla ilgili nasıl öncü bir rol üstlenebileceğini konuştuk. Bununla ilgili çalışma sistemlerini oluşturarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Zeybekci, Forumda ECOWAS ülkelerinin Türk şirketlerine proje sunumları da yaptıklarını anlatarak, forumun ikinci gününde ise saha ziyaretleri olacağını bildirdi.

Afrika kıtasını bütün olarak ele alan ve genelleyici bir yaklaşımın doğru olmadığının altını çizen Zeybekci, her ülkenin farklı nitelikleri, avantajları, güçlü ve zayıf yönleri olduğunu dile getirdi.

"Kurulan komisyonla kurumsal bir yapıya kavuşmuş olacağız"

Zeybekci, bölge ülkelerinde Türk doğrudan yatırımlarının 350 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydederek, "Müteahhitlerimizin ECOWAS ülkelerde almış oldukları projeler şu an itibarıyla 3,5 milyar dolar yakın gelecekte bu rakamın çok hızlı bir şekilde artacağını, bunun artışıyla ilgili çok hızlı bir şekilde finans, proje ve hibe desteklerinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.

Afrika'daki Türk yatırımlarının bölgedeki gelişmeyi hızlandırdığının altını çizen Zeybekci, "ECOWAS ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği anlaşmasıyla Türkiye ve ECOWAS arasında ticari ve ekonomik ilişkileri en üst düzeyde ve her yönüyle ele alınacak bir komisyonun da kurulması sağlanacak ve daha sistematik ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin son 15 yılda Afrika ile olan ilişkilerinde etkin bir tutum izlediğini hatırlatarak, Afrika'yı bölge bölge, ülke ülke çalıştıklarını, Afrika'nın 21'nci yüzyılda dünyadaki ekonomik gelişmeye yön verecek bir bölge olarak gördüklerini dile getirdi. Zeybekci, "Bugüne kadar olduğu gibi tarih boyunca Türkiye ile birlikte olanlar hep kazandı ve Afrikalı dostlarımız da kazanmaya devam edeceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Senegal, Mali ve Moritanya'ya düzenleyeceği ziyareti hatırlatan Zeybekci, bu gezinin ardından Ekonomi Bakanlığı olarak DEİK ile beraber ziyaretlerinin ve işbirliği arayışlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.