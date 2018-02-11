Türkiye, E-ticarette Karşılaştığı Sorunları Nasıl Aşabilir?

Bernardo E-Ticaret Müdürü Levent Elmas, Türkiye'nin e-ticarette karşılaştığı sorunların nasıl aşılacağını Wise TV'de açıkladı.

Türkiye'nin e-ticaret konusunda bir potansiyelinin olduğunu ancak kargo ve ürün tedariği ile ilgili yaşanan sıkıntılardan dolayı hak ettiği yeri bulamadığını ifade eden Elmas, her firmanın hedef kitlesini kendi belirleyip, doğru dijital pazarlama stratejileri geliştirirse çok daha doğru noktada olacaklarına inandığını belirtti.