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Türkiye E-ticarette Hangi Engeller ile Karşılaşıyor?

Color N Drive Kurucu Ortağı Yusuf Çetin, Türkiye'nin e-ticarette karşılaştığı engellerin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.

Color N Drive Kurucu Ortağı Yusuf Çetin, Türkiye'nin e-ticarette karşılaştığı engellerin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.

Türkiye'nin e-ticaret konusunda yurt dışında pek bilinmediğini düşündüğünü ifade eden Çetin, bunun nedeninin ise insanların farkında olmadığı kurumsal bir ambargonun Türkiye'ye uygulanıyor olduğunu belirtti.

Kaynak: Wise.tv

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