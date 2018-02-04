Türkiye E-ticarette Hangi Engeller ile Karşılaşıyor?
Color N Drive Kurucu Ortağı Yusuf Çetin, Türkiye'nin e-ticarette karşılaştığı engellerin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.
Color N Drive Kurucu Ortağı Yusuf Çetin, Türkiye'nin e-ticarette karşılaştığı engellerin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.
Türkiye'nin e-ticaret konusunda yurt dışında pek bilinmediğini düşündüğünü ifade eden Çetin, bunun nedeninin ise insanların farkında olmadığı kurumsal bir ambargonun Türkiye'ye uygulanıyor olduğunu belirtti.
Kaynak: Wise.tv