Türkiye e-ticaret ve e-ihracat seferberliğinde ilk imzalar Malatya'da atıldı

08.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:08

Türkiye'nin dijital dönüşümüne ışık tutarak KOBİ'lerin uluslararası ticarette rekabet edebilmesi için yapılan "Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" projesinin ilk imzaları Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda atıldı.



Projenin ilk imzası Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir tarafından atıldı. Sınır ötesi ticaretin yaygınlaşması için yapılan E-ticaret ve E-ihracat seferberliğini destekleyen Malatya TSO, Malatya'nın dijital dönüşümündeki yolunu açmış oldu.



Malatya TSO binasında gerçekleşen imza töreninde konuşma yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "E Ticaret ve E İhracat Seferberliğini Malatya'dan başlatmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler ile birlikte dijitalleşmenin önünü açabilmek adına hummalı bir çalışma içerisine girdik. Tüm dünyada E-Ticaret Perakende satışı 3.1 trilyon dolar rakamına ulaşmıştır. Malatya'nın da hak pazardan payını alabilmesi için üyelerimize 24 yabancı dil desteği olan altyapısı sağlam ve birçok özelliği olan bir web sitesini ücretsiz olarak odamız aracılığıyla elde etmelerine olanak sağlayacağız. Malatya ticaretini dijital platformla hak ettiği noktaya getirmeyi planlıyoruz. Üyelerimiz ürünlerini pazarlayabilmek için günümüzde bu nitelikte bir web sitesi için 60-70 bin Türk Lirası harcıyor. Odamızın gayretleriyle ücretsiz olarak üyelerimiz elde edecekleri web sitesiyle dijital platformdaki yerini alacaklar. İmzaladığımız protokolün Malatya'mıza ve dijitalleşme arzusu olan üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yönetim kurulumuza, genç ve kadım girişimcilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



"Malatyalı KOBİ'leri hak ettikleri sınır ötesi ticarete kavuşturacağız"



İmza programında konuşan TOBB E-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ise proje için şu değerlendirmelerde bulundu:



"Teknolojiye daha rahat ulaşabilmek ve ihtiyaçlarımızı teknolojik cihazlar üzerinden sipariş edebilmenin kolaylaştığı günümüzde her kesimden tüketicinin ilgisi yoğunlaşıyor. Teknolojiye çok çabuk adapte olan bir ülke olarak işlerimizi dijital ortamlara da taşıyabileceğimizi ve dünya standartlarına hızlı bir şekilde ulaşabileceğimizi hatta geçebileceğimizi düşünüyorum. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2011 yılında yüzde 3.6, 2016 yılında da yüzde 8,7 idi. 2021 yılına kadar bu oran yıllık yüzde 16 artması ve 4.5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Bizde de bu potansiyel mevcut. Bu durum KOBİ'leri dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm süresine girmesini gerektiriyor. Malatya'da da Türkiye E-ticaret ve E-İhracat Seferberliği projesine imza atma gururunu yaşıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın da destekleriyle Malatyalı KOBİ'leri hak ettikleri sınır ötesi ticarete kavuşturacağız."



Proje kapsamında Türkiye'deki tüm ilgili KOBİ'ler, Yazılım ve Kurulum Hizmetleri, E-Ticaret ve E-İhracat Alt Yapısı, Dijital İletişim ve Reklam Danışmanlığı, Sosyal İletişim Mentörlüğü, Mobil Ticaret Alt Yapısı, Ödeme ve Kargo Sistemleri Entegrasyonları, Yurt içi Pazaryeri Entegrasyonları, Hukuksal Süreçler ve Online İtibar Yönetimi hizmetlerinde 1 yıl süresince ücretsiz destek alacakları vurgulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA