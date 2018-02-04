Türkiye E-ticaret Potansiyelini Değerlendirebiliyor mu? E-ticaret Ne Gibi Fırsatlar Sunuyor?

T-Soft CEO'su Ömer Arıkan, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini değerlendirip değerlendirememesini ve e-ticaretin ne gibi fırsatlar sunduğunu Wise TV'ye anlattı.

Türkiye'nin dünyaya nazaran e-ticaret konusunda geride olduğunu, ancak beş kat büyüme potansiyelinin olduğunu ve ticari işletmelerin bilinçlendiğini ifade eden Arıkan, sürdürülebilirlik açısından e-ticaretin bir kapı açtığını ve e-ticaret yapan firmaların varlıklarını hem garanti altına alacaklarını hem de bu işten düzenli gelir elde etmiş olacaklarını belirtti.