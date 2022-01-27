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Türkiye E-Spor Federasyonunun başkan adayları belli oldu

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye E-Spor Federasyonunun başkan adayları belli oldu

Türkiye E-Spor Federasyonunun 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu'na katılacak başkan adayları belirlendi.

Türkiye E-Spor Federasyonunun 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu'na katılacak başkan adayları belirlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Alper Afşin Özdemir ile Burak Bağcı, başkan olmak için genel kurul üyelerinden oy bekleyecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye, Espor, Ocak, Spor, Haber

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