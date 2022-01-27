Türkiye E-Spor Federasyonunun başkan adayları belli oldu

Türkiye E-Spor Federasyonunun 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu'na katılacak başkan adayları belirlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Alper Afşin Özdemir ile Burak Bağcı, başkan olmak için genel kurul üyelerinden oy bekleyecek.