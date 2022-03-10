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Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu

Türkiye E-Spor Federasyonunda yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Türkiye E- Spor Federasyonunda yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2. Olağan Genel Kurulun ardından yönetim kurulu üyeleri de belli oldu.

Kurucu başkan unvanı ile 2. kez başkanlığa seçilen Alper Afşin Özdemir'in yönetiminde göreve başlayan kurulda yer alan isimler şunlar:

"Ahmet Talha Karataş, Bora Koçyiğit, Cenk Üstündağ, Cesur Sünnetçioğlu, Emin Bozkurt, Enes Dişli, Esat Kahyaoğlu, Eser Demir, Gürkan Parlakaç, Mustafa Eröğüt, Mustafa Furkan Örs, Orlando Carlo Calumeno, Selim Terzi, Serdar Ekrem Şirin, Seyfullah Akgün, Yasin Nuri Çakır."

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları ise yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında belirlendikten sonra açıklanacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Ahmet Talha, Karataş, Türkiye, Espor, Spor, Haberler

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