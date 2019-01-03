Türkiye E-ihracatta ve E-ticarette Avrupa'nın Gerisinde"

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından hazırlanan e-ticaret verilerine göre, Avrupa'da yer alan 34 ülkedeki internet kullanıcılarının yüzde 69'u 2018 yılında online alışveriş gerçekleştirirken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 35 düzeyinde kaldı.

Eurostat tarafından hazırlanan e-ticaret verilerine göre, Avrupa'da yer alan 34 ülkedeki internet kullanıcılarının yüzde 69'u 2018 yılında online alışveriş gerçekleştirirken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 35 düzeyinde kaldı. Kişi başı e-ticaret harcamasında İngiltere yıllık 22 bin 215 TL ile ilk sırada yer alırken, hemen ardından 10 bin 280 TL ile Fransa ve 6 bin 784 TL ile Almanya geldi. Türkiye ise 2018 yılında e-ticarette kişi başı yaklaşık bin 55 TL harcandı. Ticari serbestliklerin de etkisiyle internetten alışveriş yapan 3 Avrupalıdan biri yurt dışından sipariş verdi.

Verilere göre, e-ticaretteki bu hızlı büyüme Asya ülkelerinin ardından Avrupa ülkelerinde de e-ticaret aracılığıyla ihracatın yolunu açtı. Türkiye'de teşvik ve yatırımlarla 2018 yılında ivme kazanan e-ihracatın toplam ihracat içindeki payı ise hala binde 3 seviyelerinde seyrediyor. Rakamlardaki bu düşüklüğün en büyük sebepleri arasında Türk şirketlerinin e-ihracatı nasıl yapacaklarını bilmemesi yer alıyor.

Türk girişimci Yusuf Yenitürkoğulları tarafından kurulan Turkeyol, Türkiye'deki üreticilerin yurtdışına toptan satış yapmasını kolaylaştırdığı belirtilen e-ihracat platformu ile bu süreci anlaşılır kılmayı hedeflediği aktarıldı. 2019 yılı Ocak ayıyla birlikte faaliyete başladığı ve 5 dilde destek verdiği ifade edilen sistemin; Almanya, Rusya, Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine odaklandığı vurgulandı.

Yalnızca Türkiye'den yurtdışına toptan satışa odaklanan B2B ticaret platformu Turkeyol'un, alıcı ve satıcı firmaların yanı sıra uluslararası ticaretin gerektirdiği tüm çözüm ortaklarını da içinde barındırarak uçtan uca hizmet sunduğu aktarıldı. Platformda; alıcı ve satıcı arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için çeviri şirketleri, ürün kontrolü için denetim şirketleri, sevkiyat için lojistik şirketleri ve tüm yasal mevzuatlar ile sözleşmeler için hukuk danışmanlık şirketlerinin de yer aldığı bildirildi.

Satıcı ve alıcılar arasındaki güvenli ticaret için 'Secure Trade' alt markasıyla gelişmiş bir ödeme alt yapısı kurduklarını belirten Turkeyol Kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, "Secure Trade ile kredi kartı haricinde yapılan hacimli e-ticaret ödemelerinde alıcı ve satıcının haklarını koruyoruz. Bu güvenlik alt yapısı sayesinde, ileri kriptografi algoritmalarını kullanarak alıcılara ödedikleri meblağ konusunda, satıcılara ise ürünlerinin sevkiyatı ve ödemelerin doğru zamanda alınması konusunda gerekli tüm korumayı sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA