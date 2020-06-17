Türkiye E-Duruşma Sistemine Geçiyor, İlk Test Yapıldı Adalet Bakanlığı, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun katılımıyla

Adalet Bakanlığı, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun katılımıyla E-duruşma sistemi test edildi. E-duruşma, avukatların bulundukları yerden duruşmalara video konferans yoluyla katılabilmesini sağlayacak. E-duruşma sistemi detayları haberimizde.

E-Duruşma Sistemine Neden Geçildi?

Adalet Bakanı Abulhamit Gül, avukatlar için hayata geçirilen E-duruşma uygulamasının test programına katıldı. Avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden UYAP Avukat Portal üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi Sincan Batı Adliyesi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Bakan Gül, başarıyla sonuçlanan test sonrası şu açıklamada bulundu: "E-duruşma ile Afyon, Edirne ve Çorum Baro Başkanlarımıza buradan bağlandık. Buradaki temel yaklaşımımız, avukat arkadaşlarımız duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Bu test başarıyla gerçekleşti. Birkaç dakikalık duruşma için 600 kilometre öteden gelip duruşmaya girip tekrardan dönen uygulamalar sona erecek. Baro başkanlarımız sanki buradaymış gibi çok güzel seslerini duyduk. Duruşmaya katılıp beyanlarını dile getiriyorlar ve bu çerçevede usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim ve reform gerçekleşmiş olacak. Özellikle Antalya'da bir baro mensubu arkadaşımız, uçakta karşılaştığımızda 'Bakanım geldim. Hakim izindeymiş, iki günüm bunun için gitti ve dönüyorum' dedi. Mesleğin içinde karşılaştığımız hepimizin içinde bir ukdeydi bu. Testin bugün başarıyla sonuçlanması bizim için heyecan verici."

Avukatların duruşmalara UYAP Avukat Portal üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan E-Duruşma sisteminin testi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.https://t.co/VPUcOmEtw5 pic.twitter.com/DOLHU7fzkr

— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) June 17, 2020

Adalet Bakanlığı, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor.

Yazılımı tamamen yerli imkânlarla Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Duruşma sistemi, UYAP ve Celse Uygulaması ile tam entegre şekilde çalışacaktır.@adalet_bakanlik @barolar pic.twitter.com/ylVukgykJu

— Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (@abbilgiislem) June 17, 2020

E-Duruşma Sistemi Nasıl Çalışıyor?

E-duruşma uygulamasının bir alternatif olduğunu kaydeden Bakan Gül, avukatların talep etmeleri halinde uygulamadan yararlanabileceğini belirtti. Bakan Gül, "Kanunumuzda şu anda tarafların anlaşmasıyla buna imkan var ancak teknik altyapı yoktu. Bugün bu gerçekleşmiş oldu. Böylece artık avukat arkadaşlarımızın bu anlamda duruşmaya katılması sağlanmış olacak. Avukat, UYAP portalına girdiğinde tüm duruşmalarını sıraladığında hangi duruşmaya e-duruşma ile katılmak istiyorsa talepte bulunacak ve o talebi mahkemeye iletecek. Mahkeme, talebi uygun bularak kabul etmesiyle birlikte duruşmanın saati geldiğinde avukat meslektaşımız bulunduğu yerden duruşmaya katılma imkanı olacak. Yargılanmanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Adliyede işlerini yaparken duruşmayı takip edebilecek ve CELSE programıyla da entegre edeceğiz. Cep telefonuyla da kimliğini doğrulayarak sisteme girebilecek ve bulunduğu yerden diğer işlerini yaparak vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerini sürdürebilecek." şeklinde konuştu.

E-Duruşmada Neler Olacak?

Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorgulayarak ilgili duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini yazarak talebini gönderebilecek.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek.

Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.

e-Duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor.

e-Duruşma sistemine bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Ayrıca e-Duruşma sistemi, CELSE uygulamasıyla da tam uyumlu çalışacak.