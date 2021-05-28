Türkiye dünyanın dev ekonomileri arasında parlayan yıldız
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Türkiye dünyanın dev ekonomileri arasında parlayan yıldız

Türkiye dünyanın dev ekonomileri arasında parlayan yıldız
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ortaya çıktığı ilk günden bu yana tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs ve ardından yaşanan pandemi süreci, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın dev ekonomilerini derinden sarsıp küçülmeye mahkum ederken, Türkiye ekonomisinin bu süreçte 1.8'lik pozitif büyüme oranı iş dünyasına umut verdi.

Ortaya çıktığı ilk günden bu yana tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs ve ardından yaşanan pandemi süreci, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın dev ekonomilerini derinden sarsıp küçülmeye mahkum ederken, Türkiye ekonomisinin bu süreçte 1.8'lik pozitif büyüme oranı iş dünyasına umut verdi.

Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer yaptığı açıklamada, "ABD'den Japonya'ya Avrupa'dan Hindistan'a, Brezilya'ya kadar ekonomilerde küçülme görülürken ülkemizin 1,8 ile pozitif büyüme performansı bu olumsuz şartlarda sevindiricidir" dedi.

"Her organizma bu virüsün etkilerini derinden hissediyor"

Tüm dünyanın insanlık için unutulmayacak tarihi bir dönemden geçtiğini ifade eden Sezer, "Ne zaman biteceği ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama pandemi herkeste, her şeyde bir iz, bir etki bırakıyor. Elbette kimse için kolay değil bu günleri hasarsız atlatmak. Bireysel travmalarımız bir yana en küçük toplumsal kurum olan ailelerden, şirketlere ve devletlere kadar her organizma, bu virüsün etkilerini derinden hissediyor ve yaşıyor. Tabii ki ülke olarak ekonomimiz ve sanayimiz de bu durumdan payını alıyor. Covid-19 pandemisinin üzerimizde bıraktığı etkinin gelip geçici olmadığı artık bir gerçek. Salgın, sağlıktan eğitime, üretimden tüketime ve sosyal hayata kadar hayatımıza değişiklikler getirdi, yeni alışkanlıklara sebep oldu" dedi.

"Bu performans topyekun mücadelenin bir sonucudur"

IMF verilerine bakıldığında yaşanan bu salgının, dünyanın tüm ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerinin açık ve net şekilde görüldüğünü belirten Sezer, "ABD'den Japonya'ya Avrupa'dan Hindistan'a, Brezilya'ya kadar ekonomilerde küçülme görülürken ülkemizin 1,8 ile pozitif büyüme performansı bu olumsuz şartlarda sevindiricidir. Elbette bu performans topyekun mücadelenin bir sonucudur. Yaşanan bu zor koşullarda tüm sanayicilerimizin, firmalarımızın yaptığı katkı her türlü takdire değerdir. Tüm sektörlerin bu mücadelesinde hele ki Hastavuk gibi temel ihtiyaç maddesi gıdayı üreten firmalar, kontrollü üretimle halkın sağlığı için gece gündüz sürekli üretmeye devam ederek, kesintisiz bulunabilirliği sağlayarak en büyük desteği vermiştir.

Sağlıktan temel ihtiyaç maddelerine kadar hiçbir alanda ülkemizde bir sıkıntı yaşanmamasına katkı sağlayan, ülkenin kalkınmasına ve ekonomisine değer katan tüm sanayi kuruluşlarını tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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