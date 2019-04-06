Türkiye Dünyadaki Nitelikli İnsan Kaynaklarıyla İlgileniyor"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, "Türkiye gerek bölgesinde gerekse küresel olarak lider bir ülke olarak sadece Türkiye'deki insan kaynağıyla değil, dünyadaki nitelikli insan kaynaklarıyla ilgileniyor. Sadece Türk vatandaşlarının değil, Almanya'da Alman vatandaşları, İngiltere'de İngiliz vatandaşlarını da Türkiye'ye getirebilmek için çaba içindeyiz." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteği, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneğinin organizasyonuyla gerçekleşen "Kariyer Fuarı"nda bir konuşma yapan Mandal, bilgi üretiminin önemine işaret ederek, bilgiyi üreten de insan olduğu için tüm dünya ülkelerinin doğru yeteneği bulup kendilerine çekmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin artık dünyadaki nitelikli beyinlerin tercih ettiği bir ülke olduğuna dikkati çeken Mandal, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' girişimi vardı. Program kendi alanlarında dünyanın en başarılı 100 üniversitesinden, dünyanın Ar-Ge'ye en fazla kaynak ayıran 2 bin 500 firmasından ve dünyadaki en iyi 250 araştırma merkezinden gelebilme ön koşuluyla açıldı. Amerika, İngiltere ve Almanya'dan 242 nitelikli bilim insanı Türkiye'yi tercih etti. Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki önemli üniversitelerden 242 nitelikli araştırmacı ülkemize gelecekler."

Bu tür fuarların ülkenin tanıtımı ve nitelikli beyinlerin ülkeye kazandırılması açısından önemine değinen Mandal, "Türkiye küresel lider bir ülke olarak sadece Türkiye'deki insan kaynağıyla değil, dünyadaki nitelikli insan kaynaklarıyla ilgileniyor. Sadece Türk vatandaşlarının değil, Almanya'da Alman vatandaşları, İngiltere'de İngiliz vatandaşlarını da Türkiye'ye getirebilmek için çaba içindeyiz." ifadesini kullandı.

Gençlerin ilgi gösterdiği fuara, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de katıldı.

Kaynak: AA