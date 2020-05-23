Türkiye, dünya turizm gelirlerinde 2 basamak yükseldi
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Türkiye, dünya turizm gelirlerinde 2 basamak yükseldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Mayıs 2020 barometresine göre Türkiye'nin dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan 6'ncı ülke olduğunu, turizm gelirlerinde ise 2 basamak yükselerek, 13'üncü sıraya yerleştiğini duyurdu.

Türkiye, dünya turizm gelirlerinde 2 basamak yükseldi
23.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:16

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Mayıs 2020 barometresine göre Türkiye'nin dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan 6'ncı ülke olduğunu, turizm gelirlerinde ise 2 basamak yükselerek, 13'üncü sıraya yerleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Birleşmiş Milletlere bağlı UNWTO, 2019 yılı verilerinin yer aldığı Mayıs 2020 barometresini yayımlandı. Türkiye, yine dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan 6'ncı ülke olurken, turizm gelirlerinde ise 2 basamak daha yükseldi ve 13'üncü sıraya yerleşti. Son yıllarda Avrupa'da en çok turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasında 6'ncılığını geçen yıl da sürdüren Türkiye, TÜİK verilerine göre 2019'da 34,5 milyar dolar turizm geliri elde etmişti. En çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında 2018'de Avrupa'da 4, dünyada 6'ncı sıraya yükselen Türkiye'nin, UNWTO'nun Mayıs 2020 barometresine göre ziyaretçi sıralamasındaki bu başarısı 2019 yılında da değişmedi. Turizm gelirlerinde ise 2018'e göre geçtiğimiz yıl Avrupa sıralaması aynı kalırken, Türkiye 2019 dünya sıralamasında 15'inci sıradan 13'e yükselmiş oldu.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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