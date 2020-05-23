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Türkiye dünya turizm gelirlerinde 13'üncü sıraya yükseldi

Türkiye, Dünya turizm gelirlerinde 2 basamak yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti.

Türkiye dünya turizm gelirlerinde 13'üncü sıraya yükseldi
23.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:14

Türkiye, Dünya turizm gelirlerinde 2 basamak yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti.

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2019 yılı verilerinin yer aldığı Mayıs 2020 barometresini yayımlandı. Türkiye dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan 6'ncı ülke olurken, turizm gelirlerinde ise iki basamak daha yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti. Son yıllarda Avrupa'da en çok turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasına 6'ncılığını geçtiğimiz yıl da sürdüren Türkiye, TÜİK verilerine göre 2019'da 34,5 milyar dolar turizm geliri elde etmişti. En çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında 2018'de Avrupa'da 4, dünyada 6'ncı sıraya yükselen Türkiye'nin, Dünya Turizm Örgütünün Mayıs 2020 barometresine göre ziyaretçi sıralamasındaki bu başarısı 2019 yılında da değişmedi.Turizm gelirlerinde ise 2018'e göre geçtiğimiz yıl Avrupa sıralaması aynı kalırken, Türkiye 2019 dünya sıralamasında 15'inci sıradan 13'e yükselmiş oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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