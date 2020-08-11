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Türkiye dünya havacılık kalite süreçlerine dahil oldu

Türkiye, havacılık sanayisinden önde gelen firmaların katılımıyla oluşturulan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) ile Avrupa Havacılık Kalite Grubu (EAQG) entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü ülke oldu.

Türkiye dünya havacılık kalite süreçlerine dahil oldu
11.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:09

Türkiye, havacılık sanayisinden önde gelen firmaların katılımıyla oluşturulan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) ile Avrupa Havacılık Kalite Grubu (EAQG) entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü ülke oldu.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde Türkiye'nin yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli destekçilerinden SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, ülke adına uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul önderliğinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayi, ROKETSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Baykar, THY Teknik, ASELSAN, Kale Havacılık, HAVELSAN ve Altınay Havacılık'ın katılımıyla oluşturulan MİHENK'in EAQG'ye entegrasyonu tamamlandı. Böylece Türkiye, dünya havacılık sektöründe kalite standartlarını belirlemede otorite kurumlar arasında yer alan EAQG entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü ülke oldu.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, AA muhabirine, Türkiye'de son yıllarda savunma ve havacılık alanında yapılan çalışmalarla bu sektörlerin hızlı büyüme trendine girdiğini ve gelecek dönemde de bunun süreceğini söyledi.

Sektörün bu gelişmelere ayak uydurabilmesi için uluslararası havacılık kalite süreçleri içinde yer alması ve firmaların teknik ve kalifikasyon altyapılarının geliştirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) ve EAQG, dünya havacılık sektöründe kalite standartlarının belirlenmesinde otorite kurumlar arasında yer alıyor. Bu kurumların altında Sertifikasyon Kuruluşu Yönetim Komiteleri (CBMC) ve Sertifikasyon Grupları (CG) ülkeler nezdinde yerel organları oluşturuyor. Mevcut durumda EAQG bünyesinde sisteme entegre olmuş 12 ülke yer alıyordu. MİHENK, Türkiye'nin de dünya havacılık kalite süreçlerinin bir parçası olabilmesi için SAHA İstanbul tarafından EAQG ile koordineli olarak, ülkenin havacılık endüstrisini oluşturan büyük firmaların temsilcilerinin katılımıyla oluşturuldu. Diğer ülkelerde olduğu gibi CBMC'lerin EAQG yapısal ve elektronik sistemine entegrasyonu tamamlandı. Böylece Türkiye, EAQG entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü ülke oldu."

Havacılıkta kalite belgelemede milli çözümler

Mevcut durumda Türk savunma ve havacılık sektörü, AS/EN 9100 havacılık, uzay ve savunma endüstrisi için Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Standardı'na göre belgeleme ihtiyacını yabancı firmalar aracılığıyla gideriyor.

Savunma ve havacılık sektörünün bu ihtiyacını yerli firmalarla karşılayabilmesi ve yurt dışına kaynak çıkışının önlenmesi amacıyla Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) IAQG'den yerli firmaları akredite edebilme yetkisini alması gerektiğine dikkati çeken İlhami Keleş, "Bir yandan, TÜRKAK'ın bu yetkiyi alabilmesi için gerekli şekil şartının oluşturulması, diğer yandan yurt dışındaki havacılık endüstrisini yöneten ve kalite süreçlerini denetleyen yapıların bir parçası olunması amacıyla kurulan bu komite sektöre büyük katkı sağlayacaktır. İlerleyen süreçte ihtiyaca göre MİHENK genişleme kabiliyeti gösterecektir." dedi.

Komitede oy kullanmaya yetkili firma ve kurumların dışında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsü ve TÜRKAK oy kullanma hakkı olmadan temsil edilecek.

Kaynak: AA

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