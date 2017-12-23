Türkiye, Dünya Çapında Büyüme Rekoru Kırdı"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Teknoparkının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bütün söylemlere rağmen 2017 yılında dünya çapında rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversite bünyesinde yaptırılan Teknopark'ın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından ofisleri gezen Bakan Özlü ve beraberindeki heyet Teknoparkı gezdi. Bakan Faruk Özlü burada yaptığı konuşmada, "Bütün konuşmalar ve bütün söylentilere rağmen Türkiye büyüyor. Türkiye birinci çeyrekte büyüdü, ikinci çeyrekte büyüdü. Üçüncü çeyrekte ise dünya çapında dünya ölçeğinde bir büyüme rekoru kırdı. Toplamını aldığımızda ortalama Türkiye'nin büyümesi 7.3'tür. Peki sanayi büyümesi ne kadar? Sanayimiz üçüncü çeyrekte yüzde 15.8 büyüdü. Ortalama yüzde 11.1 Türkiye'nin genel büyümesi, imalat sanayimizin büyümesi yüzde 15.8'tir. Bununda ortalamasını aldığımızda imalat sanayimizde toplam 3 çeyrekte ki büyümemiz toplam yüzde 9,4'tür. Türkiye büyüyor, Türkiye büyümeye devam edecek" ifadelerini kaydetti.



"YAPILAN TENKİT VE ELEŞTİRİLER DOĞRU OLSA TÜRKİYE'NİN KÜÇÜLMESİ LAZIM"



Bakan Özlü, konuşmasında muhalefet milletvekillerini eleştirerek "Geçenlerde bütçe görüşmelerimiz vardı. Bakanlığımızın bütçesi hem bütçe komisyonunda hem de genel kurulda yaptık. Olumlu katkılar sunan milletvekillerimiz de var, eleştirenlerde var. Tabi ki tenkit, eleştiri ve muhalefet olacak. Muhalefet olmazsa demokrasi olmaz. Muhalefet varsa demokrasi var. Ama arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeleri düşündüğümüzde bunların doğru olmadığını buradan tekrarlamak istiyorum. Çünkü yapılan tenkit ve eleştiriler doğru olsa Türkiye'nin küçülmesi lazım. Yani o kadar sert eleştiriler yapan vekillerimiz oldu ki bunların bir kısmı da sanayici. Onları dinlesek Türkiye yıkıldı, yerle yeksan oldu, bir şey kalmadı. Türkiye büyüdüğüne göre, bu rakamlar gerçek olduğuna göre, bakın biz küçüldüğümüz zamanlarda da söyledik. Geçen sene hain darbe girişiminin olduğu çeyrekte Türkiye -1.8 küçüldü. Onu da söyledik. Şimdi diyorlar ki bu rakamlar doğru mu? Tabi ki doğru. Küçülen rakamda doğru, büyüyen rakamda doğru. İkisi de doğru. O bakımdan Türkiye büyüyor" şeklinde konuştu.



"YURT DIŞINDA OSB'LER KURACAĞIZ YÖNETECEĞİZ"



Bakan Özlü, yurt dışında Türkiye'nin OSB'ler kuracağını ifade ederek "Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye'nin planlı sanayileşmesinin en önemli alt yapı unsurlarından birisidir. Türkiye OSB kurma, bunları geliştirme ve yönetme konusunda son 50-60 yılda ciddi bir deneyim ve bu deneyimi önümüzde ki dönemlerde yurt dışına ihraç edeceğiz. Yurt dışında OSB'ler kuracağız ve bunları işleteceğiz, yöneteceğiz" dedi. Faruk Özlü, bilim ile sanayi arasında bir bağ kurmak istediklerini belirterek "Bizim bilim, sanayi ve teknoloji politikalarında konusunda yeni bir yaklaşımımız var. Bizim bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarının eş zamanlı belirlenmesini istiyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Bunu neden böyle istiyoruz? Çünkü bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz. Bilimin çıktısı, teknolojiye girdi, teknolojinin çıktısının, sanayiye girdi olmasını istiyoruz. Topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamayan bilim bizden uzak olsun. Bizimle alakası yok. Topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak esastır. Dolayısı ile biz bilimden, teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz. Bazı akademik yaklaşımlar var. Bunları tasvip etmiyoruz. Ben bilimin faydası olup, olmadığına bakmam. Benim için bilmek önemlidir diyen görüştüğüm akademisyenler var. Yaptığımız çalışmaların, yaptığımız işlerin önce neye faydası var diye soracağız. Topluma bir faydası yoksa, insanlığa bir katkı sunmuyorsa, medeniyetin oluşumuna girdi sağlamıyorsa o bilimin, o bilginin, o teknolojinin bizimle alakası yok. Dolayısı ile biz bu bağı çok önemsiyoruz" diye konuştu.



"BİZ KENDİ TEKNOLOJİSİNİ ÜRETEN BİR SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNÜ HEDEFLİYORUZ"



Bakan Özlü konuşmasında nasıl bir sanayi hedeflediklerini anlattı. Bakan Özlü, Türkiye'nin esas odaklanması gereken noktanın endüstriyel arama olması gerektiğini işaret ederek "Biz kendi teknolojisini üreten bir sanayi dönüşümünü hedefliyoruz. Bütün dünya endüstri 4-0 diyor. Fakat Türkiye'de bazı çevrelerin endüstri 4-0'ı iyi anlamadıklarını görüyorum. Her şeye 4-0 diyorlar. Geçen bir iş adamı proje getirdi. Diyarbakır 4-0 diyor. Birisi eğitim 4-0 diyor. Bu 4-0 sanayi devrimidir. Buna bazı ülkeler toplum 5-0 diyor. Teknolojideki dönüşümün toplumsal dönüşümü tetiklemesi nedeniyle toplum 5-0 diyorlar. Biz sanayi 4-0 ile ilgili çalışmalarımızı gelecek yılın ilk yarısında paylaşacağız ve açıklayacağız. TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, TİM, TTGB ile birlikte ortak bir platform oluşturduk. Onlar raporlarını getirdiler. Nedir bu raporlar? Türkiye'nin yol haritasını hazırlıyoruz. Endüstri 4-0 dedikleri dönüşümüm Türkiye'de ki yol haritasını hazırlıyoruz ve buna biz Türkiye'nin kendi sanayi devrimi demek istiyoruz. Kopya etmek değil, kendimiz hazırlamak istiyoruz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü var. Diyor ki; 'bilim tetkikle olur, tercüme ile olmaz' diyor. Öyle tercüme ile Almanlar 4-0 demiş bizde 4-0 diyelim her şeye 4-0 diyelim, şehirler 4-0, eğitim 4-0 bu şekilde olmaz. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye'nin kendi sanayi devrimini yapacağız. Biz buna Akıllı Toplum 5-0 demek istiyoruz. Sadece teknolojideki dönüşümü değil teknolojideki dönüşümün toplumdaki dönüşüme yansımalarını dikkate almak istiyoruz. Biz yapmasak da, biz dursak da dünya dönüşüyor. Dünya ilerliyor, biz bunun gerisinde kalamayız. Birinci ve ikinci sanayi devrimlerini 100 yıl geriden takip ettik. Üçüncüsünde 30 yıl gerideydik. Bu 4-0 denilen hadisede çok geride sayılmayız. 3-4 yıl aramızda bir fark var. Türkiye'de maalesef bu konuda yapılan anlamlı bir çalışma da yok. Bizim üniversitelerimizde bilimsel kapasiteleri arttırmamız lazım. Üniversitelerimizin bilgi üretmesi lazım. ya bilgi üretip bunu teknolojiye dönüştürürsünüz, ya da teknoloji üretirsiniz transfer edersiniz. Teknoloji transferi çok güzel bir durum gibi görünüyor ama aslında biz teknoloji satın alıyoruz. Parasını veriyoruz ve satın alıyoruz. İmalat bilgi paketi, üretim bilgi paketlerini parasını verip satın alıyoruz. Teknoloji denilen şey aynen bir sermaye gibidir. Kapitaldir. Biz teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Sanayimizin teknoloji üretmesini istiyoruz. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu alanda teknolojisini kendisinin üretmesini istiyoruz. Bunu üreteceği yerde teknoparklardır" dedi.



Konuşmaların ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Teknopark'ın yapılmasında önemli katkı sağlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'ye plaket taktim etti. Bakan Özlü, Teknopark açılışının ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Belediyesini ziyaret etti.



(Ali Yıldız/İHA)