Türkiye, dün her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.