Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da tamamlandı
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Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da tamamlandı

Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da tamamlandı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Spor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, Elazığ'da yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, Elazığ'da yapıldı.

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren birinci etapta, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 sporcu, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelar ile mücadele veren pilotlar, özel olarak tasarlanan gözlükler aracılığıyla alanda belli başlı engebeleri geçmeye çalıştı.

Pistte 4'lü gruplar halinde yarışan pilotlardan Atakan Mercimek birinci, Batu Erilkun ikinci, Doruk Cengiz ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara protokol tarafından ödül verildi.

Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da tamamlandı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da tamamlandı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da tamamlandı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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