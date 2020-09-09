Türkiye Drone Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak
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Türkiye Drone Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak

Türkiye Drone Şampiyonası, 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Türkiye Drone Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak
09.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:46

Türkiye Drone Şampiyonası, 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Rumkale'de gerçekleştirilecek.

İnsansız hava araçları lisansına sahip olan pilotların katılabileceği şampiyonaya başvurular, "www.turkiyedronesampiyonasi.com" web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

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