Türkiye Drone Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak
Türkiye Drone Şampiyonası, 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
09.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:46
Türkiye Drone Şampiyonası, 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Rumkale'de gerçekleştirilecek.
İnsansız hava araçları lisansına sahip olan pilotların katılabileceği şampiyonaya başvurular, "www.turkiyedronesampiyonasi.com" web sitesi üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: AA