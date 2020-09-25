Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı

25.09.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:54

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında Türkiye Drone Şampiyonası Finali başladı.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında Türkiye Drone Şampiyonası Finali başladı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı
Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı
Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı
Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Ryan Babel Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 13:54:07. #1.14#
title