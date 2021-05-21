Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı İzmir'de yapılacak
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Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı İzmir'de yapılacak

Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı İzmir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı 12-13 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı 12-13 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teknofest ve Pilot Event tarafından organize edilecek yarışlar Bergama ilçesinde yapılacak.

Yarışlara katılabilmek için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan insansız hava araçları lisansına sahip olma şartı aranacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı İzmir'de yapılacak - Haberler Spor
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