Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek sporcular belli oldu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek isimler belli oldu.