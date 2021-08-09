Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek sporcular belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek sporcular belli oldu

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek sporcular belli oldu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek isimler belli oldu.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek isimler belli oldu.

Teknofest ve Pilot Event tarafından Bergama ilçesindeki Asklepion Antik Kenti'nde organize edilen Türkiye Drone Şampiyonası ikinci ayak mücadelesinde 24 sporcu mücadele etti.

İkinci etapta ilk 3 sıra Atakan Mercimek, Hüseyin Ablak, Doruk Cengiz'den oluştu.

Organizasyonda iki ayağın ardından en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Büyük Final'de yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi, TEKNOFEST 2021 World Drone Cup'ta Türkiye adına yarışacak.

Büyük Final'de ilk 3'e giren sporculardan oluşturulacak Türkiye Drone Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Burcu Biricik Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek sporcular belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:52:36. #1.14#

title