22.09.2019 16:54

2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kayseri'de yapıldı.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışlarda aralarında yabancıların da bulunduğu 27 sporcu yarıştı.

Sporcular 26 Ekim'de İzmir'de yapılacak son etap öncesi en yüksek puanları toplamak için piste çıktı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Gözlemcisi Neşat Şutova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplam dört ayaktan oluşan yarışmalar sonucunda en fazla puanı elde eden sporcunun TOSFED tarafından Türkiye drift şampiyonu ilan edileceğini söyledi.

Driftin bir motor sporu olarak son zamanlarda yaygınlaşmaya başladığını belirten Şutova, şunları söyledi:

"Oldukça yüksek popülariteye sahip. Son zamanlarda, 'sokakta drift yaptı, düğünde dirt yaptı' haberleri çoğaldı. Buna özel ceza çıkarıldı. Drif yapmanın cezası 5 bin 10 lira yapıldı, caydırıcı olması nedeniyle. Cezayı kesinlikle onaylıyoruz. Bu işin bir motor sporu dalı olduğunu, lisanslı kişilerce yapılması, gerekli güvenlik donanımına sahip otomobillerle, güvenli kapalı bölgelerde yapılması gerektiğini her fırsatta vurgulamak amacımız."

Türkiye Drift Şampiyonası, 26 Ekim'de İzmir'de yapılacak etapla sona erecek.

Kaynak: AA