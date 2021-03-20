Türkiye Down Sendromu Derneği, farklı renklerde çorap giyme etkinliğiyle down sendromuna dikkat çekecek

Türkiye Down Sendromu Derneği, el ve ayaklara giyilen farklı renkli çoraplarla çekilen fotoğrafların paylaşılmasını içeren "Rengimiz Belli Olsun" etkinliğiyle down sendromu farkındalık etkinliği düzenleyecek.

"21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü", iş hayatında da yer alabilen ve bağımsız veya yarı bağımlı olarak yaşayabilen down sendromluların başarıları ve içinde yaşadıkları topluma kattıkları değerler hakkında toplumsal bilinç oluşturmak için önem taşıyor.

Türkiye Down Sendromu Derneği'nden alınan verilere göre, dünya genelinde 6 milyon, Türkiye'de ise 70 bin civarında down sendromlu bulunuyor.

"Eğitimi, kişiyi tanıyarak çeşitlendirmek gerekiyor"

Derneğin Genel Sekreteri Fulya Ekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromunun bir hastalık olmadığını, "genetik bir farklılık" olduğunu söyledi.

Bu kişilerin ömür boyu down sendromlu olarak yaşadığını belirten Ekmen, ortadan kaldırılamadığı için sendromun yol açtığı özel ihtiyaçların derecelerinin çeşitli desteklerle azaltılabileceğini ifade etti.

Yaşam boyu süren eğitimlerin kişinin yaş ve ihtiyaçlarına göre değiştiğini, bu nedenle eğitimlerinin de çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ekmen, "Biri down sendromlu diye illa haftada şu kadar eğitim gibi bir şey söylemek doğru değil. Eğitim şart elbette ama hepimizde olduğu gibi hangi eğitimin ne kadar olacağını kişiyi tanıyarak çeşitlendirmek gerekiyor." dedi.

"Hayattan beklentileri bizler gibi"

Sendromdan dolayı fiziksel benzerlikleri olsa da down sendromlu çocukların karakter ve tip olarak anne babalarına benzediğini belirten Ekmen, "Bütün kromozomlar oradan geliyor. Dolayısıyla sanki tüm down sendromlu kişiler birbirinin aynıymış gibi onlara aynı şekilde davranmak doğru değil. İhtiyaçlarının yanı sıra karakterleri de farklı. Dolayısıyla istekleri de birbirinden farklı." diye konuştu.

Down sendromlu kişilere ne istediklerinin sorulması, yaşlarına göre uygun davranılması ve onların dinlenilmesinin önemine vurgu yapan Ekmen, "Aslında hayattan beklentileri bizler gibi. Yaşlarına uygun davranıldığında daha iyi gelişiyorlar. Yaşlarına uygun davranmak gerekir çünkü yetişkinleri yetişkin, çocukları çocuk. Yani bu kişiler hasta değil aslında. Bu yüzden 'farklı' demek daha doğru geliyor bize." ifadesini kullandı.

Ekmen, down sendromluların sosyal ve iletişim becerilerinin iyi olduğunu ancak toplumun kendilerine yaklaşımında zorluklarla karşılaştıklarına işaret ederek, okullarda kimi zaman dışlandıklarına, bazı idareci, öğretmen veya velilerce istemediklerine, bu durumun down sendromluların sosyal hayata katılımını zorlaştırdığına dikkat çekti.

"Rengimiz Belli Olsun" etkinliği

İnsanlara, down sendromlularla bir arada yaşayabilmenin mümkün olduğunu anlatmak için "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"nde "Rengimiz Belli Olsun" etkinliği düzenleyeceklerini bildiren Ekmen, bunun dünyada kabul edilmiş bir farkındalık etkinliği olduğunu söyledi.

Herkesi etkinliğe katılmaya davet eden Ekmen, şu bilgileri verdi:

"Giyilen farklı renklerdeki çoraplarla down sendromlu bireylerle ilgili farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Destek olmak ve kampanyaya katılabilmek için, el veya ayaklara giyilen farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekmek ve fotoğrafları '#rengimizbelliolsun' etiketiyle sosyal medyada paylaşmak yeterli oluyor. Burada vurgulamak istediğimiz, hepimiz birbirimizden farklıyız ve farklılıklarımızı kabul edelim, farklılıklara kucak açalım. Bunu ön plana çıkarmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak