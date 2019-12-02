Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı
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Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.


Portekiz'in Guimaraes kentindeki şampiyonada milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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