"Türkiye dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Gine'de düzenlenen genel seçimler ve Anayasa Referandumu hakkındaki soru üzerine, "Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Gine'de düzenlenen genel seçimler ve Anayasa Referandumu hakkındaki soru üzerine, "Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz. Türkiye dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Gine'de düzenlenen genel seçimler ve Anayasa Referandumu hakkındaki soruya cevap verdi. Gine'de eş zamanlı olarak tertip edilen seçimlerin ve referandumun Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ettiklerini belirten Aksoy, "Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde siyasi sürecin halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz. Türkiye dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA