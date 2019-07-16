Türkiye dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e gönderiyor

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı aldığı Ankara, bölgeye bir gemi daha gönderiyor.

Böylece Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine dördüncü Türk gemisi de dahil edilmiş olacak. Euronews.com'da Görüntüle